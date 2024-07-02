Alvaro Morata transferde kararını açıkladı!
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata takımda kalacağını açıkladı.
Kariyerini İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de sürdüren Alvaro Morata, transfer durumuyla ilgili kararını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Morata, Atletico Madrid forması giymeye devam edeceğini söyledi.
İspanyol golcü paylaşımında, "Bu formayla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum ve bunu başarana kadar zorlamaya devam edeceğim" dedi.
Morata'nın adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu.
MORATA'NIN ÖNCEİ SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid formasıyla önceki sezon 48 maça çıkan Alvaro Morata, 21 gol ve 5 asist kaydetti.
Morata, İspanya Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise 5 maçta süre alırken 1 kez ağları havalandırdı.
31 yaşındaki futbolcunun kontratı 2026'da sona eriyor.
Spor Haberleri
- Lefter Küçükandonyadis anısına hatıra para basıldı
- Alvaro Morata transferde kararını açıkladı!
- Galatasaray, Onur Günaydı ile yeniden imzaladı
- Yeni bakanın 'Fenerbahçe' paylaşımları gündemde
- Hollandalı hocadan A Milli Takım dileği!
- Fenerbahçe'de Samardzic gelişmesi!
- Galatasaray'dan Batshuayi için özel tişört!
- Ndombele'nin yeni adresi belli oluyor!
- Milli yıldız için Süper Lig'den sürpriz talip!
- İzin alamamıştı: Trezeguet'den milli takım hamlesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Sinan Ateş davasında 2'nci celse sona erdi
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Dolandırıcılıkta yapay zekâ dönemi başladı!
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Mehmet Özhaseki istifa etti