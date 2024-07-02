Alvaro Morata transferde kararını açıkladı!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 18:02

Güncelleme: 02.07.2024 - 18:02

Kariyerini İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de sürdüren Alvaro Morata, transfer durumuyla ilgili kararını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Morata, Atletico Madrid forması giymeye devam edeceğini söyledi.

İspanyol golcü paylaşımında, "Bu formayla kazanmanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum ve bunu başarana kadar zorlamaya devam edeceğim" dedi.

Morata'nın adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu.

MORATA'NIN ÖNCEİ SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla önceki sezon 48 maça çıkan Alvaro Morata, 21 gol ve 5 asist kaydetti.

Morata, İspanya Milli Takımı'yla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise 5 maçta süre alırken 1 kez ağları havalandırdı.

31 yaşındaki futbolcunun kontratı 2026'da sona eriyor.