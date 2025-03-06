Alvaro Negredo, 39 yaşında futbola veda etti!
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alvaro Negredo, 39 yaşında futbol hayatına nokta koydu.
Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda forma giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.
X hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey için teşekkürler, futbol" notunu paylaşan İspanyol oyuncu, son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giymişti.
Alvaro Negredo kariyerine 716 maça çıktı ve 269 gol 88 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA 15 GOL
İspanyol forvet, 2017-18 sezonunda katıldığı Beşiktaş'taa 45 maçta 15 gol 9 asistlik performans sergilemişti.
Etiketler: #Alvaro Negredo #beşiktaş #emeklilik
Spor Haberleri
- Alvaro Negredo, 39 yaşında futbola veda etti!
- Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da tek eksik!
- Marek Hamsik futbola geri döndü!
- TFF'den yabancı hakem taleplerine cevap
- Fenerbahçe cephesinden kura yorumu!
- Özel Sporcularımız, Dünya Kış Oyunları'na hazır!
- Beşiktaş'tan kura sonrası ilk açıklama!
- Türkiye Kupası'nda dev derbi!
- 'Okan Buruk'un seviyesine inmem'
- Marmaris’in lideri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Arama kurtarma ekibi gönüllüsü o anları anlattı!
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği
- Politika faizi yeniden düşürüldü!
- Parkta fenalaşan Melek'in ölüm sebebi belli oldu