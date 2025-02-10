Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:39

Güncelleme: 10.02.2025 - 17:39

Beşiktaş, Alvyn Sanches'in transferi için işlemleri hızlandırdı. Peki, Alvyn Sanches kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Alvyn Sanches kaç yaşında, nereli? Alvyn Sanches hangi pozisyonda oynuyor?

ALVYN SANCHES KİMDİR?

Alvyn Antonio Sanches, 12 Şubat 2003 yılında dünyaya geldi. Genç futbolcu İsviçre milli takımı için forma giymektedir.

ALVYN SANCHES'İN İSTASTİKLERİ

Lausanne-Sport ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvyn Sanches, bu sezon merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve santrafor pozisyonlarında da görev yaptı ve takımına 26 maçta 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.