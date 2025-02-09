Juanlu Sanchez kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Juanlu Sanchez kaç yaşında, nereli? Juanlu Sanchez hangi pozisyonda oynuyor? Juanlu Sanchez'in istatistikleri nasıl?
Transfer döneminde kadrosunu güölendirmek isteyen Galatasaray'ın Juanlu Sanchez'i transfer etmek istediği iddia edildi. Peki, Juanlu Sanchez kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Juanlu Sanchez kaç yaşında, nereli? Juanlu Sanchez hangi pozisyonda oynuyor? Juanlu Sanchez'in istatistikleri nasıl?
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da Juanlu Sanchez ismi gündeme geldi. Peki, Juanlu Sanchez kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Juanlu Sanchez kaç yaşında, nereli? Juanlu Sanchez hangi pozisyonda oynuyor? Juanlu Sanchez'in istatistikleri nasıl?
JUALU SANCHEZ KİMDİR?
Juan Luis Sánchez Velasco, 15 Ağustos 2003 yılında dünyaya geldi. Endülüs'ün Sevilla kentinde doğan Juanlu, kariyerine altı yaşında CD Los Caminantes'te başladı. Sonraki yıl CD San ??Alberto Magno'ya transfer oldu ve 2015 yılında 12 yaşındayken Sevilla'nın genç takımına katıldı.
Juanlu, ilk takım maçına 15 Aralık 2021'de, sezonun Copa del Rey'inde Andratx'a karşı deplasmanda 1-1 berabere kalınan (6-5 penaltı galibiyeti) maçta ilk 11'de çıktı. La Liga'daki ilk maçına altı gün sonra, Barcelona'ya karşı 1-1 berabere kalınan maçta Papu Gómez'in yerine sonradan oyuna girerek çıktı.
JUALU SANCHEZ HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jualu Sanchez, sağ bek pozisyonunda oynuyor. Bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Sanchez, 3 gol 3 asistle oynadı.
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