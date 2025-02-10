Mamadou Sangare kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mamadou Sangare kaç yaşında, nereli? Mamadou Sangare hangi pozisyonda oynuyor?
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rapid Wienli oyuncu Mamadou Sangare'yi renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Peki, Mamadou Sangare kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mamadou Sangare kaç yaşında, nereli? Mamadou Sangare hangi pozisyonda oynuyor?
Beşiktaş, Mamadou Sangare'nin transferi için işlemleri hızlandırdı. Peki, Mamadou Sangare kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mamadou Sangare kaç yaşında, nereli? Mamadou Sangare hangi pozisyonda oynuyor?
MAMADOU SANGARE KİMDİR?
26 Haziran 2002 tarihinde dünyaya gelen Mamadou Sangare, Rapid Wien takımında forma giyiyor. Mali milli takımıyla ilk maçına 6 Eylül 2024’te çıkan oyuncu 3 maçta süre aldı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Malili orta saha etkili sol ayağı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
MAMADOU SANGARE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel Futbol kariyerine 2020-2021 sezonunda Yeelen’de başlayan oyuncu Salzburg, Liefering, Grazer, Zulte Waregem, TSV Hartberg, Rapid Wien gibi takımlarda oynadı.
Oyuncu genel kariyerinde 135 karşılaşmada 20 gol ve 11 asistlik performans ortaya koydu.
2024-2025 sezonunda Rapid Wien formasıyla 29 karşılaşmada forma giyen Malili oyuncu 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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