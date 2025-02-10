Elan Ricardo kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo kaç yaşında, nereli? Elan Ricardo hangi pozisyonda oynuyor?

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu renklerine bağladığını duyurdu. Peki, Elan Ricardo kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo kaç yaşında, nereli? Elan Ricardo hangi pozisyonda oynuyor?

Elan Ricardo kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo kaç yaşında, nereli? Elan Ricardo hangi pozisyonda oynuyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:25

Beşiktaş, CD La Equidad'dan Elan Ricardo'nun transferini resmi olarak açıkladı. Peki, Elan Ricardo kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo kaç yaşında, nereli? Elan Ricardo hangi pozisyonda oynuyor?

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

ELAN RICARDO İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon CD La Equidad takımında 211 dakika süre alan genç orta saha, takımına 1 gollük katkı sunabildi.


Etiketler: #Elan Ricard #kimdir? #beşiktaş #transfer

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