Son 4 maçta 3 gol: Arda Güler yine attı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:32

Güncelleme: 15.05.2024 - 00:33

LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Real Madrid sahasında konuk ettiği Alaves'i 5-0 mağlup etti.

Real Madrid, 10. dakikada Jude Bellingham, 27. dakikada Vinicius Junior ve 45+1. dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı durgun başlasa da 70. dakikada Vinicius Junior tekrar sahneye çıktı ve skoru 4'e çıkardı. Son haftaların formda ismi Milli oyuncumuz Arda Güler 81. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.

Arda Güler son 4 maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.