Amatör ligde liste kaosu: Balçovaspor adalet istiyor!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:40

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:40

İzmir Süper Amatör Ligi play-off'ta Balçovaspor'la Aliağa Belediyesi Helvacıspor, BAL'a yükselmek için kader maçına çıktı.

Balçovaspor rakibini 2-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Ancak esame listesi yüzünden iki kulüp federasyonluk oldu.

Maçtan önce kulüpler esame listesini saha komserine teslim etti. Balçovaspor esame listesine 5 genç oyuncu yazdığını farketti.

Durumu maçtan sorumlu saha komiserine aktardı. Kulüp yetkilisi teknik direktör Recai Cinel, maç başlamadan kısa bir süre önce yaşı büyük iki futbolcunun isminin üzerini çizdi. Bu oyuncuların yerine genç oyuncuları yazdı. Ve esame listesini paraf ile onayladı, imzaladı. Saha komiserine teslim etti. Balçovaspor'un kadrosu 19'a, genç oyuncu sayısı 4'e inince sorun çözüldü. Saha komiseri durumdan yan hakemi bilgilendirdi. Sorumlunun elindeki belgelerle hakem odasına girildiğine dair kamera kayıtları mevcut.

"SİYASİ MÜDAHALE Mİ VAR?"

"Esame listesinde hiç bir sorun yoktur" diye imza atan hakem Berkay Erdemir, maçtan 10 gün sonra kendisiyle ters düşen ifade verince ortalık karıştı. Saha komseri yan hakem Ozan Tuncer'le, "Maçtan önce sizi bilgilendirmeme rağmen, orta hakemle bire bir aynı ifadeyi vermişsiniz" diye tartıştı.

Saha komiseri ise raporunda Balçovaspor'un tüm işlemleri maç başlamadan yaptığını ve konuyla ilgili hakemleri bilgilendirdiğini ifade etti.

TFF Disiplin Kurulu'nun konuyu hala daha karara bağlamaması, Balçovaspor'u "Siyasi müdahale mi var?" kaygısına itti.

Maçı 2-0 kaybeden Aliağa Belediyesi Helvacıspor, BAL umutlarını kaybedince maça itiraz etti.

ANKARA'DAN HABER BEKLENİYOR

İzmir ASKF Disiplin Kurulu, konuyu Ankara ASKF Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Taraflar bir ayı aşkın zamandır Ankara'dan gelecek haberi bekliyor.

Balçovasporlular, "Sahada emeğimizle kazandığımız şampiyonluğu masa başında kaybetmek istemiyoruz" diyorlar.

Balçova belediyesi CHP’li, Aliağa belediyesi ise MHP’li başkanlarca yönetiliyor.