Amatör maçta sahaya atılan davul tokmağı, polisin yüzüne isabet etti
Bursa'nın Gürsu ilçesinde Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor arasında hafta sonu oynanan Süper Amatör Lig maçında olay çıktı. Konuk ekibin karşılaşmanın son dakikalarında kazandığı penaltıyı gole çevirmesinin ardından sahaya girmek isteyen taraftarları polis engelledi. Bu sırada, tribünden atılan davul tokmağı polis memuru B.Ö.'nün yüzüne isabet etti.
Süper Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güvenspor, cumartesi günü karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 1-0 önde olduğu karşılaşmanın son dakikalarında, hakemin konuk takımın lehine verdiği penaltı kararı tansiyonu yükseltti. Atışı kullanan İnegöl Karadeniz Güvenspor futbolcusu takımının beraberlik golünü attı. Bu sırada ev sahibi takımın taraftarları taşkınlık yapıp sahaya inmek istedi.
OLAY KAMERADA
Polis ekipleri, taraftarların sahaya inmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada tribünden atılan davul tokmağı polis memuru B.Ö.'nün yüzüne isabet etti. O anlar kameralara yansıdı. Meslektaşlarının Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ve gözünün altında 3 santimlik yarık tespit edilen yaralı polis, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
1-1 sona eren karşılaşmanın kamera görüntülerini izleyen polis memurları, meslektaşlarının yaralanmasına neden olan davul tokmağını atan kişinin Gürsu Yenidoğan Spor taraftarı E.K. (35) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- İYİ Parti kongresinde kavga çıktı!
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?