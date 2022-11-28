Trabzonspor’da rota Antalya kampı
Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap çalışmaları için Antalya’da kampa girecek. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, kampta fazla forma şansı bulamayan ve genç oyuncuları değerlendirecek.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arayı değerlendiren Trabzonspor, ilk etap hazırlıklarını Trabzon’da tamamladı. Takımın büyük kısmının izinli olduğu hazırlıklarda altyapıdan genç oyuncular A takımla birlikte çalıştı. Bugünü izinli geçiren bordo-mavililer yarın Antalya Belek’te ikinci etap hazırlıklarına başlayacak.
AVCI YILDIZLARI ALTYAPIDA ARIYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı, yabancı oyuncu kotasının dolu olması nedeniyle devre arası yapılacak transferde yerlilere yönelirken, diğer yandan genç oyuncuları alternatif olarak görüyor. Geleceğin yıldızlarını altyapıda arayan Avcı’nın, performansına geçer not verdiği genç futbolcuları Antalya kampına götürmesi bekleniyor.
GENÇLER KAMPTA ÖN PLANDA OLACAK
Geçen hafta gazetecilerle buluşan ve transferde izlenecek yol haritasına dair bilgiler paylaşan Avcı, yeni sezonda takıma katılan ancak fazla süre bulamayan oyuncuların sahada daha fazla görüleceğini işaret etmişti. Yabancı oyunculardan en az birisiyle gelecek tekliflere göre yolların ayrılmasının düşünüldüğü takımda Avcı’nın stratejisi, Naci Ünüvar, Mountassir Lahtimi, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Emrehan Gedikli gibi gençleri Antalya kampında ön plana çıkarmak olacak. Avcı, yarın başlayacak ikinci etap kampında Crsytal Palace, Hull City ve Kasımpaşa ile yapılacak hazırlık maçlarında genç oyunculara forma şansı verecek.
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