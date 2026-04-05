Eyüpspor'dan hakem kararlarına sert tepki: 'Nasıl bir vicdan var sizde?'

Eyüpspor'dan hakem kararlarına sert tepki: 'Nasıl bir vicdan var sizde?'

5.04.2026 20:46:00
Eyüpspor'dan hakem kararlarına sert tepki: 'Nasıl bir vicdan var sizde?'

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, 3-0 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Karşılaşmada verilen kararlara isyan eden Gerin, "Yazık artık! Yeter! Antalyalı oyuncu efelik yapıyor. Ortalık karışıyor. Herkese kart. Benim oyuncum atılıyor. Benim oyuncum gole gidiyor, yetişecek kimse yok, sarı kart. Golden önce faul var. Ona bakmıyor. 5 dakika VAR'dan penaltıyı çözemiyor. Yazık değil mi ya? İnsanı pes ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"EYÜPSPOR'U EZ GEÇ"

Maçın skoruna rağmen yaşananların göz ardı edileceğini savunan Gerin, "Şimdi 3-0 ya, konuşulacak bir şey yok derler. Gel nasıl 3-0 olduğuna bak. Nasıl bir vicdan var sizde? Oyunu geren sensin, doğru karar vermeyen sensin. Yazık Kuran çarpsın yazık. Faul yapılan biziz, darbe yapılan biziz, atılan biziz. Ama akşam derbi var. Kimse konuşmaz Eyüpspor'u. Bunlar manşet olmaz. Eyüpspor'u ez geç! Allah Türk futbolunu kurtarsın!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Marco Asensio oyuna devam edemedi!
Fenerbahçe'ye kötü haber: Marco Asensio oyuna devam edemedi! Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de İspanyol oyuncu Marco Asensio, sakatlanarak oyundan çıktı.
Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu!
Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu! Afyon Belediyesi Yüntaş ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi başaran ekipler oldu.
Galatasaray maçında gündem olmuştu: Ertuğrul Doğan'dan genç futbolcuya destek!
Galatasaray maçında gündem olmuştu: Ertuğrul Doğan'dan genç futbolcuya destek! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yaşanan tartışmalarda gündem olan genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu için bir paylaşım yaptı.