22.03.2026 17:10:00
Amed SK'den 10 maçlık seri!

Amed SK, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, evinde Amed SK'yi konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Amed SK 3-0 kazandı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbaye Diagne, 24. dakikada Daneil Moreno ve 58. dakikada Florent Hasani kaydetti.

10 MAÇLIK SERİ

Amed SK, namağlup serisini 10 maça yükseltti.

Hatayspor'un ise 10 maçlık mağlubiyet serisini 11 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Amed SK bir maç fazlasıyla 67 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Hatayspor 7 puanla 19. sırada kaldı.

Gelecek maç Hatayspor deplasmanda Pendikspor ile; Amed SK evinde Boluspor ile mücadele edecek.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Melih Aldemir, Arif Dilmeç, Harun Terin

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Yiğit Ali Buz, Seyit Gazanfer, Sharif Osman, Hakan Çinemre, Cenk Doğan (Dk. 46 Sinan Özen), Muhammed Gönülaçar (Dk. 14 Mustafa Said Aydın-Dk. 79 Ali Yıldız), Baran Sarka, Chaadaev, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 62 Ating), Yılmaz Cin (Dk. 62 Yunus Azrak)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Syrota, Mehmet Yeşil (Dk. 76 Kahraman Demirtaş), Oğuzhan Matur, Cem Üstündağ

(Dk. 46 Traore), Tarkan Serbest, Dia Saba (Dk. 57 Hasani), Moreno (Dk. 73 Emrah Başsan), Celal Hanalp, Afena-Gyan (Dk. 57 Dimitrov), Diagne

Goller: Dk. 10 Diagne, Dk. 24 Moreno, Dk. 58 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 33 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Baran Sarka, Dk. 90+2 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor)

