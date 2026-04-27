Amed SK'nin yeni hocası resmen açıklandı!

27.04.2026 18:07:00
TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ın getirildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

