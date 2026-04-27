Amedspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalmıştı. Teknik direktör Mesut Bakkal karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında "Gelen son dakika gol, hakikaten şaşkınım. Yani 10 kişiye karşı takım halinde hakikaten iyi oynamadık. Ben ileri diyorum, bizimkiler geri oynuyor, üzgünüm. Taraftara teşekkür ediyorum, hatta özür de diliyorum. Hakikaten muhteşem bir taraftar vardı, çok büyük avantajımız vardı. Son dakika gelen talihsiz bir gol. Hakikaten üzgünüm iyi oynamadık" ifadelerini kullanmıştı.

1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e doğrundan yükselecek ikinci takım 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla belli olacak.

Erzurumspor FK'nin daha önce Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de, doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olmak için iddialarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor son haftaya aynı puanla girdi.

Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç Diyarbakır ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, Diyarbakır'daki karşılaşma ise golsüz berabere sona erdi.

Amed Sportif Faaliyetler, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.