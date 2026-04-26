Amedspor ile Esenler Erokspor'dan puan kaybı: Süper Lig'e yükselme yarışında kritik son!

26.04.2026 18:32:00
Amedspor, TFF 1. Lig'in 37. haftasında kendi evinde ağırladığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Esenler Erokspor ise deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 37. haftasında Amedspor, sahasında Bodrum FK'yi ağırladı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Amedspor, 64. dakikada Daniel Mosquera ile 1-0 öne geçti. Bodrum FK'nin golünü 90+4. dakikada İsmail Tarım attı.

BODRUM FK 10 KİŞİ KALDI

Bodrum FK, 5. dakikada Ali Aytemur'un kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Amedspor 73, Bodrum FK ise 64 puana yükseldi.

ESENLER EROKSPOR'DAN PUAN KAYBI

Ligde 37. haftaya ikinci sırada giren Esenler Erokspor ise Sarıyer ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kaybetti.

Sarıyer'in golünü 39. dakikada Andre Poko attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 73 puanda kaldı. İstanbul ekibi, Amedspor'un 90+4'te yediği golle ikinci sıradaki yerini korudu. Sarıyer, 49 puana yükseldi.

SON HAFTAYA KALDI

1. Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım gelecek hafta belli olacak.

Ligde 73 puanla ikinci sırada yer alan Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Esenler Erokspor ile aynı puandaki üçüncü Amedspor, gelecek hafta Iğdır FK deplasmanına gidecek.

