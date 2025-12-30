Amed SK'ye Süper Lig'den transfer!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.12.2025 17:18:00
DHA
TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de Kocaelispor forması giyen Tarkan Serbest'i renklerine bağladı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan stoper Tarkan Serbest'i transfer etti.

İmza töreninde konuşan Serbest, "Taraftarları takip ediyorum. Çok büyük bir camia. Son maçta da çok önemli bir atmosfer vardı. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in anlaşmaya vardığı stoper oyuncusu Tarkan Serbest için imza töreni düzenlendi.

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Törene Amed Sportif Faaliyetler Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, futbol şube sorumluları Adnan Zengin, Servet Vural ve başkan yardımcısı Emel İzgi Demir katıldı.

1,5 yıl sözleşmeye imza atan Serbest, ilk maça çıkmayı sabırsızlık beklediğini belirterek, "Geçen sene Kocaelispor'da şampiyon olduğumuzda Amedspor'a karşı Şanlıurfa'da oynamıştık. Tabii ki taraftarları takip ediyorum. Çok büyük bir camia. Son maçta da çok önemli bir atmosfer vardı. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hoca nerede oynatırsa kendimi gösterip takımım için yüzde 100 savaşıp ve taraftarı da mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

