Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş BOA 2025'i galibiyetle kapattı!

Beşiktaş BOA 2025'i galibiyetle kapattı!

30.12.2025 17:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş BOA 2025'i galibiyetle kapattı!

Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı OGM Ormanspor'u 95-73 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda OGM Ormanspor'u 95-73 yendi.

Beşiktaş BOA, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Hasan Kamil Takınyalıoğlu

OGM Ormanspor: Duygu Özen 2, Kübra Erat 15, Gamze Takmaz 6, DeShields 26, Banu Şimşek 14, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5, Aliye Nur Orak , Melisa Dönmez 2, Yağmur Güvercin, Ecrin Su Özdemir

Beşiktaş BOA: Özge Özışık 2, Whitcomb 17, Fraser 21, Meltem Yıldızhan 11, İlayda Güner 13, Toure 10, Pelin Bilgiç 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İdil Saçalır 5, Yağmur Özdal 3, Almira Yiğit

1. Periyot: 22-28

Devre: 41-61

3. Periyot: 58-77

İlgili Konular: #beşiktaş #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #OGM Ormanspor

İlgili Haberler

Beşiktaşlı eski futbolcudan flaş Rafa Silva iddiası!
Beşiktaşlı eski futbolcudan flaş Rafa Silva iddiası! Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın son dönemdeki düşük form grafiği ve mutsuzluğu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.
Beşiktaş'tan kiralanmıştı... Cagliari, Semih Kılıçsoy için kararını verdi!
Beşiktaş'tan kiralanmıştı... Cagliari, Semih Kılıçsoy için kararını verdi! Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy için İtalyan ekibi kararını verdi. İtalyan kulübünün, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta ayrılık iddialarına yanıt: 'Sergen hocayla bir sorun yaşamam...'
Beşiktaş'ta ayrılık iddialarına yanıt: 'Sergen hocayla bir sorun yaşamam...' Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta malzemeci olarak görev yapan Erdal Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iddialara yanıt verdi.