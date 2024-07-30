Beşiktaş forması giymişti: Mohamed Elneny'nin yeni adresi resmen açıklandı!
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira Club'a transfer olduğu açıklandı.
Arsenal'den ayrılan Mısırlı orta saha Mohamed Elneny'nin yeni takımı belli oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira Club, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ
Yapılan açıklamada sözleşme detayları paylaşılmazken, bonservisi elinde bulunan oyuncu için BAE kulübü bonservis bedeli ödemeyecek.
32 yaşındaki Elneny, 2019-20 sezonunda Beşiktaş forması giymişti. Mısırlı oyuncu greçen sezon Arsenal formasıyla çıktığı 6 maçta skor katkısı yapamadı.
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