Baksanıza adalete olan inancımızın her gün daha da azaldığı şu kirlenmiş futbol ortamını birileri bahis üzerinden temizleme kararı almış. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları bu yönde: Bahis işlerine karışan futbol camiası içindeki isimleri bu yüzden açıklıyor. Peki şimdi sevinmeli ve “Oh nihayet” mi demeliyiz?

Gerçekten bugünkü futbolu yönetenlerin böyle bir kökten temizliği yapabileceklerine inanan var mı? Daha önce yazdım; bahis yani kumar futbolun içinde bir ur gibi büyüyor. Legal siteler hiçbir denetime ve sınırlamaya tabi değil. Üstelik uluslararası mafyalar buradan besleniyor ve şikelerle rantı daha da büyütüyor. Almanya da bile hakemlerin bahis mafyalarıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı. İyi de bu noktaya nasıl gelindi? Üç beş günde olmadı herhalde tüm bunlar. Bahis olayının bu denli her bir yanı sarmasına kimler müsaade etti ya da hoş gördü? Ya da hâlâ görüyor. Asıl soru bu olmalı.

Bakın bizzat TFF’nin de bildiği üzere hakemlere 2. ve 3. Lig’de bazı maçları izlemeleri için yasal bahis şirketi sitesinde hesap açılıyor. Hatta ligi izleyen hakemlere bahis oynamaları için “hoş geldin” bonusu bile veriliyor. Ve bildiğiniz üzere 2. ve 3. Lig sponsoru da yine yasal bir bahis şirketiydi bir ara. Sonra bahis oynayan hakemlerin ve futbolcuların büyük çoğunluğu bu liglerden çıkınca şaşırıyoruz? Anlayacağınız işler çok karmaşık ve derinlerde. Öyle numunelik 4 tane meşhur Süper Lig futbolcusu, bir tane Süper Lig hakemi, bir tane kulüp yöneticisi, bir tane gazeteciyi öne sürmekle çözüm üretilemez. Kaldı ki bu kişilere yapılan suçlamaların da doğru olup olmadığı kesin değilken. Yani dostlar alışverişte görsün politikası bu.

Ben bu operasyonu birkaç kurban seçmek ve sonra “temizledik” imajı vermek ve çok daha büyük organizasyonları görmezden gelmek olarak görüyorum. Bir kere, bahis olayını kaldırmadan bu kirliliği ortadan kaldıramazsınız. Tamam futbol dünyası bahis parasının esiri olmuş. O zaman sıkı denetleyeceksiniz. Mafyaları uluslararası işbirliği ile temizleyeceksiniz ve şaibeli maçlara oynanan bahisleri, yani parayı izleyeceksiniz. Tamam başta hakemler olmak üzere, futbolcular, teknik adamlar, hatta yorumcular bahis oynamasın. Oynamasın da siz de bir zahmet artık herkesin gördüğü şu bahis işinin futbola ve adalet duygusuna verdiği zararları kökten kazıyın.