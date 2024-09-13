Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi
Amedspor, kulüp başkanı Aziz Elaldı'nın trafik kazası geçirdiğini duyurdu.
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de aracını kullanırken trafik kazası geçirdi.
Kaza sonrası Elaldı, hemen Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Amedspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elaldı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Ancak, Elaldı’nın vücudunun bazı bölgelerinde kırıkların tespit edildiği ve hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Detaylar kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir.— Amedspor (@amedskofficial) September 13, 2024
Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi… pic.twitter.com/unapAKQyD7
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