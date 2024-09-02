Amedspor galibiyet hasretine son verdi!

Amedspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfa'da ağırladığı Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 23:53
Amedspor galibiyet hasretine son verdi!
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TFF 1. Lig 4. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçı Amed Sportif 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Oktay Aydın, 63 ve 86. dakikalarda Adama Traore kaydetti.

KOCAELİSPOR 9 KİŞİ KALDI

Ersun Yanal yönetimindeki Amedspor, ligde 4. hafta itibarıyla ilk kez galip geldi.

Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ve Muharrem Cinan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktılar.

AMEDSPOR'UN HASRETİ SONA ERDİ

Amedspor bu sonucun ardından puanını 5'e çıkardı. Ertuğrul Sağlam'ın çalıştığı Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed, Bandırmaspor ile oynayacak. Kocaelispor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.


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