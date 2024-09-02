Amedspor galibiyet hasretine son verdi!
Amedspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Şanlıurfa'da ağırladığı Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçı Amed Sportif 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Oktay Aydın, 63 ve 86. dakikalarda Adama Traore kaydetti.
KOCAELİSPOR 9 KİŞİ KALDI
Ersun Yanal yönetimindeki Amedspor, ligde 4. hafta itibarıyla ilk kez galip geldi.
Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ve Muharrem Cinan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktılar.
AMEDSPOR'UN HASRETİ SONA ERDİ
Amedspor bu sonucun ardından puanını 5'e çıkardı. Ertuğrul Sağlam'ın çalıştığı Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Amed, Bandırmaspor ile oynayacak. Kocaelispor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.
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