Amedspor galibiyet hasretine son verdi!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 23:53

Güncelleme: 02.09.2024 - 23:53

TFF 1. Lig 4. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçı Amed Sportif 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Oktay Aydın, 63 ve 86. dakikalarda Adama Traore kaydetti.

KOCAELİSPOR 9 KİŞİ KALDI

Ersun Yanal yönetimindeki Amedspor, ligde 4. hafta itibarıyla ilk kez galip geldi.

Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ve Muharrem Cinan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktılar.

AMEDSPOR'UN HASRETİ SONA ERDİ

Amedspor bu sonucun ardından puanını 5'e çıkardı. Ertuğrul Sağlam'ın çalıştığı Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed, Bandırmaspor ile oynayacak. Kocaelispor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.