İspanya La Liga'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Vallecano ile Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

Campo de Futbol de Vallecas'da oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Real Sociedad'ın gollerini; 22. ve 76 dakikada Mikel Oyarzabal ile, 63. dakikada Orri Oskarsson kaydetti.

Vallecano'nun gollerini ise 30. dakikada Sergio Camello, 84. dakikada Florian Lejeune ile 90+9'da Alemao kaydederken; 24. dakikada Carlos Martin'in golü elle oynama gerekçesi ile iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 43'e, Vallecano ise 39'a yükseltti..

Real Sociedad gelecek hafta Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Vallecano ise Getafe ile yine deplasmanda karşılaşacak.