Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanya La Liga'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

İspanya La Liga'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

26.04.2026 17:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İspanya La Liga'daki 6 gollü düelloda kazanan çıkmadı!

Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Real Sociedad ile 3-3 berabere kaldı.

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Vallecano ile Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

Campo de Futbol de Vallecas'da oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Real Sociedad'ın gollerini; 22. ve 76 dakikada Mikel Oyarzabal ile, 63. dakikada Orri Oskarsson kaydetti.

BİR GOL İPTAL EDİLDİ

Vallecano'nun gollerini ise 30. dakikada Sergio Camello, 84. dakikada Florian Lejeune ile 90+9'da Alemao kaydederken; 24. dakikada Carlos Martin'in golü elle oynama gerekçesi ile iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 43'e, Vallecano ise 39'a yükseltti..

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Real Sociedad gelecek hafta Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Vallecano ise Getafe ile yine deplasmanda karşılaşacak.

İlgili Konular: #la liga #Rayo Vallecano #real sociedad

