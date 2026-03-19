Ameliyat olan Noa Lang'dan ilk açıklama!

19.03.2026 15:11:00
Galatasaray'ın Liverpool'la oynadığı maçın ikinci yarısında sakatlanan Noa Lang ameliyat oldu. Hollandalı futbolcu ameliyatının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda maça yedekler arasında başlayan Noa Lang, oyuna ikinci yarıda dahil olurken talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Lang, Liverpool maçının ikinci yarısındaki bir pozisyonda reklam panolarına çarpmış ve başparmağından ciddi şekilde yaralanmıştı. Maça devam edemeyen Hollandalı futbolcunun İngiltere'de ameliyat olacağı açıklanmıştı. 

LANG'DAN İLK AÇIKLAMA

Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından Noa Lang, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Lang, ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

26 yaşındaki oyuncu paylaşımında, “Kötü şeyler olabiliyor. Ameliyatım başarılı geçti. Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan bu sabaha karşı Lang'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı” denilmişti.

Hugo Ekitike: 'Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!' Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan resmi açıklama geldi: Victor Osimhen ve Noa Lang'ın son durumu belli oldu! Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynadığı Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın son durumu belli oldu.
Galatasaray'da 2 sakatlık: Victor Osimhen ve Noa Lang oyuna devam edemedi! Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçında ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı-kırmızılılarda Osimhen yerine oyuna giren Noa Lang da sakatlanarak 80. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.