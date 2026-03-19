Ameliyat olan Noa Lang'dan ilk açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda maça yedekler arasında başlayan Noa Lang, oyuna ikinci yarıda dahil olurken talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Lang, Liverpool maçının ikinci yarısındaki bir pozisyonda reklam panolarına çarpmış ve başparmağından ciddi şekilde yaralanmıştı. Maça devam edemeyen Hollandalı futbolcunun İngiltere'de ameliyat olacağı açıklanmıştı.

LANG'DAN İLK AÇIKLAMA

Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından Noa Lang, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Lang, ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

26 yaşındaki oyuncu paylaşımında, “Kötü şeyler olabiliyor. Ameliyatım başarılı geçti. Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan bu sabaha karşı Lang'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang’ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool’da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı” denilmişti.