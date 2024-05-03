Ameliyat olmuştu: Fenerbahçe'de Oosterwolde sevinci!

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Jayden Oosterwolde çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:06
Ameliyat olmuştu: Fenerbahçe'de Oosterwolde sevinci!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanıp ameliyat olan Jayden Oosterwolde sevinci yaşanıyor. 

Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, meniküsünden operasyon geçirip ameliyat olmuş ve sezonu kapatması bekleniyordu. Ancak yıldız oyuncu sakatlığını kısa sürede atlatarak takıma döndü ve bireysel çalışmalara başladı.

Oosterwolde'nin ligin kalan haftalarında takıma geri dönmesi bekleniyor. 

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat olan ve sezonu kapattığı öne sürülen Oosterwolde için Olympiakos ile oynanan rövanş karşılaşması öncesi, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.


Jayden Oosterwolde haberleri fenerbahçe haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan İstanbulspor'a destek

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan İstanbulspor'a destek
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!
Fenerbahçe, 117. yaşını kutluyor

Fenerbahçe, 117. yaşını kutluyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya Ukrayna ordusundan ele geçirdiği NATO silahlarını Moskova’da sergiliyor

Rusya Ukrayna ordusundan ele geçirdiği NATO silahlarını Moskova’da sergiliyor
Keçiören Belediyesi’nden yabancı dil tabelalara tam yasak!

Keçiören Belediyesi’nden yabancı dil tabelalara tam yasak!
Aşkta şanslı olan 3 burç: Gerçek aşkı kolayca buluyorlar...

Aşkta şanslı olan 3 burç: Gerçek aşkı kolayca buluyorlar...
Boğaziçi rektörü Prof. Dr. Naci İnci Turkcell’in yönetimine girdi: Maaşı belli oldu

Boğaziçi rektörü Prof. Dr. Naci İnci Turkcell’in yönetimine girdi: Maaşı belli oldu
Nükleer fizikte çığır açan gelişme; Atom çekirdeğinin durumu

Nükleer fizikte çığır açan gelişme; Atom çekirdeğinin durumu
Renkli ve coşkulu: Edirne’de Kakava Şenliği heyecanı başlıyor!

Renkli ve coşkulu: Edirne’de Kakava Şenliği heyecanı başlıyor!
Aracı park edilmez tabelasının üzerine park etti! Sarhoş sürücü zoru başardı...

Aracı park edilmez tabelasının üzerine park etti! Sarhoş sürücü zoru başardı...
İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı