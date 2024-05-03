Fenerbahçe, 117. yaşını kutluyor

Fenerbahçe Kulübü, kulübün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:52
Fenerbahçe, 117. yaşını kutluyor
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3 Mayıs 1907'de kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ 117 YAŞINDA. İYİ Kİ DOĞDUN, SONSUZA DEK YAŞA FENERBAHÇE...

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçemizi ziyaretinin 106.,

Kulübümüzün kuruluşunun 117. yılını kutladığımız bir 3 Mayıs'ı daha

'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' unvanını layıkıyla taşımanın gururuyla kutluyoruz.

Sonsuza dek yanacak bir Fenerin ışığında birleşmiş milyonlarca taraftarımızla,

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişmesinde rol oynamış bir tarihin,

Atatürk'ün izinde ilerleyen genç beyinlerin ve değerlerine sahip çıkan nesillerin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği istikamette binlerce genç sporcuya 'yuva' olan,

Kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her yerde, Olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında,

Sahalarda, salonlarda, parkelerde mücadele eden evlatlarıyla var olan Fenerbahçemiz,

Ülkesi ve milleti için yorulmadan çalışmaya, durmadan üretmeye, zirvelerin adı, gururun arması olmaya devam edecek.

117. YAŞIN KUTLU OLSUN!

İYİ Kİ DOĞDUN, SONSUZA DEK YAŞA FENERBAHÇE…''


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