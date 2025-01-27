Fenerbahçe Anderson Talisca'yı resmen açıkladı: İmza için İstanbul'da...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp Talisca'nın İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Fenerbahçe Anderson Talisca'yı resmen açıkladı: İmza için İstanbul'da...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:44

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sarı-lacivertlilerin, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak istanbul'a iniş yaptı.

Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.


Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #transfer

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