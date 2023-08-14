Real Madrid açıkladı: Arda Güler ameliyat oldu

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in ameliyat olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:10
Real Madrid açıkladı: Arda Güler ameliyat oldu
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ABD kampında sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştı. 

REAL MADRİD'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, menisküs problemi yaşayan 18 yaşındaki milli futbolcu, bugün ameliyat edildi.

Resmi duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak." 

Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.


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