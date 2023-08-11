Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:17
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
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Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle ameliyat olacak olan genç yıldız Arda Güler hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

KISA SÜREDE DÖNECEK

Arda'nın kısa sürede takıma döneceğini söyleyen Ancelotti, "Arda'nın küçük bir sakatlığı var. Ameliyat olması daha hızlı şekilde aramıza katılması anlamına geliyor. Bu konu hakkında daha fazla detay veremem" ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.


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