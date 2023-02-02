Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:30

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:30

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transferini KAP'a açıkladığı Bosnalı futbolcu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray itirafı geldi.

Fanatik'in haberine göre Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, Bosnalı futbolcu için daha önce Galatasaray'la da görüştüklerini söyledi.

Amir Hadziahmetovic

Göksu, "Amir Hadziahmetovic için başkanlar seviyesinde Galatasaray'la bir görüşme oldu. Amir, Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istediklerini ancak Amir'in kararını değiştirmediğini söyleyen Göksu, "Amir, gitmek istediğini söyledi ve kulüpteki alacaklarını bıraktı. Konyaspor, totalde 5 milyon Euro seviyesinde gelir elde etti" sözlerini sarf etti.