Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi!
İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Ampute Futbol Milli Takımı, Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'daki Ampute Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Fas ile karşı karşıya geldi.
A Milli Takım, sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
A Milli Takım'a yarı finali getiren golleri 11 ve 28'de Rahmi Özcan, 33 ve 50. dakikalarda Kemal Güleş kaydetti.
Ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi ise Özbekistan.
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