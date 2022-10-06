Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi!

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Ampute Futbol Milli Takımı, Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 21:24
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi!
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Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'daki Ampute Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Fas ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

A Milli Takım'a yarı finali getiren golleri 11 ve 28'de Rahmi Özcan, 33 ve 50. dakikalarda Kemal Güleş kaydetti.

Ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi ise Özbekistan.


Ampute Milli Futbol Takımı Dünya Kupası türkiye Fas

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