Ampute Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaşacak.
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.
TSİ 18.30'da başlayacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
Yarı finalde Polonya'yı 5-1 yenen Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, finale yükselme başarısı gösterdi. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına finali getiren goller, 11'nci dakikada Muhammed Yeğen, 22'nci dakikada Rahmi Özcan, 27'nci ve 46'nci dakikada Şeyhmus Erdinç'le 30'uncu dakikada Serkan Dereli'den geldi.
İspanya ise yarı finalde İngiltere ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İspanya, ikinci yarıdaki oyunuyla maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
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