Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Türkiye ikinci oldu

Yayınlanma: 19.06.2023 - 06:51

Güncelleme: 19.06.2023 - 06:51

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye, bu sonuçlarla 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na da katılma hakkı elde etti.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Uluslar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci müsabakasında İspanya'yı 4-0 yenmişti. A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 yenilgi ile kapatan millier, lider İngiltere'nin ardından ikinci sırayı elde etti.

Grupta Polonya üçüncü, İspanya da dördüncü oldu.