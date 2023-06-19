Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Türkiye ikinci oldu
Ampute Milli Takımı, Uluslar Ligi'ndeki son maçında Polonya'yı 3-2 yenerek ikinci oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
Türkiye, bu sonuçlarla 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na da katılma hakkı elde etti.
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Uluslar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci müsabakasında İspanya'yı 4-0 yenmişti. A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 yenilgi ile kapatan millier, lider İngiltere'nin ardından ikinci sırayı elde etti.
Grupta Polonya üçüncü, İspanya da dördüncü oldu.
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