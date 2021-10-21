Anadolu Efes Avrupa'yı hatırladı
Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk etti. Lacivert-beyazlı ekip, son periyottaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 71-68'lik skorla galip ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Marcin KowalskiPolonya)
ANADOLU EFES: Larkin 8, Pleiss 12, Beaubois 14, Bryant 14, Moerman 10, Erten Gazi 5, Dunston 4, Singleton 2, Petrusev 2, Tolga Geçim
UNICS Kazan: Canaan 16, Lorenzo Brown 16, Hezonja 13, Jekiri 8, Brantley 4, John Brown 5, Uzinskii 3, Spissu 3, Mayo, Vorontsevich,
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
DEVRE: 32-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-51
THY Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi UNICS Kazan'ı konuk etti. Lacivert-beyazlı ekip, son periyottaki etkili oyunuyla karşılaşmadan 71-68'lik skorla galip ayrıldı.
Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 8'inci yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir'in elinden havalandı. Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olan başarılı oyuncu Demet Özdemir, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti.
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