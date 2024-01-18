Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:10

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:10

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 8 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayarak haftaya 15. sırada girdi. Barcelona ise bu sezon 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı.

"GEREKLİ CİDDİYETİ GÖSTERECEĞİZ"

Anadolu Efes'in başantrenörü Erdem Can, "FC Barcelona üst üste iki çift maç haftasından dörtte dört ile çıktı. Her ne kadar dört maçı da kendi sahasında oynamış olsa da dört maçı üst üste kazanmış olması önemli. Ligin en üstteki takımlarından bir tanesi. Biz son maçta olduğu gibi aynı konsantrasyonla çıkıp 40 dakika boyunca maçı kazanmak için gerekli ciddiyeti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.