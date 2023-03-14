Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Harika bir galibiyet oldu'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de aldıkları Real Madrid galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Son çeyrekte Pleiss'ı biraz dinlendirdik ama sonra işler bizim için tersine döndü. Maçı riskli bir noktaya soktuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Real Madrid karşısında alınan 90-89'luk galibiyetin ardından konuştu.
Ataman, "Son çeyreğe kadar bence mükemmel oynadık. Özellikle 3. çeyrek 35 sayı kaydettik, savuma harikaydı. Son çeyrekte Pleiss'ı biraz dinlendirdik ama sonra işler bizim için tersine döndü. Maçı riskli bir noktaya soktuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu" dedi.
"YILDIZLAR BÖYLE MAÇLARI SEVER"
Ergin Ataman, Shane Larkin'in performansını ise, "Larkin, EuroLeague'deki, Avrupa'daki en iyi oyunculardan biri. Biz onu her zaman böyle görmek istiyoruz. Aralık ortasına kadar oynayamadı, sonrasında geri geldi. Şimdi kendi oyununu oynuyor. Yıldız isimler böyle maçları sever. Bu maçta harika oynadı. Umarım bu şekilde oynamaya devam edecek. Bence bu oyuncular hep böyle devam etmeli" sözleriyle değerlendirdi.
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