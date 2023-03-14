Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Harika bir galibiyet oldu'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de aldıkları Real Madrid galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Son çeyrekte Pleiss'ı biraz dinlendirdik ama sonra işler bizim için tersine döndü. Maçı riskli bir noktaya soktuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 23:13
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: 'Harika bir galibiyet oldu'
Abone Ol google-news

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Real Madrid karşısında alınan 90-89'luk galibiyetin ardından konuştu.

Ataman, "Son çeyreğe kadar bence mükemmel oynadık. Özellikle 3. çeyrek 35 sayı kaydettik, savuma harikaydı. Son çeyrekte Pleiss'ı biraz dinlendirdik ama sonra işler bizim için tersine döndü. Maçı riskli bir noktaya soktuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu" dedi.

"YILDIZLAR BÖYLE MAÇLARI SEVER"

Ergin Ataman, Shane Larkin'in performansını ise, "Larkin, EuroLeague'deki, Avrupa'daki en iyi oyunculardan biri. Biz onu her zaman böyle görmek istiyoruz. Aralık ortasına kadar oynayamadı, sonrasında geri geldi. Şimdi kendi oyununu oynuyor. Yıldız isimler böyle maçları sever. Bu maçta harika oynadı. Umarım bu şekilde oynamaya devam edecek. Bence bu oyuncular hep böyle devam etmeli" sözleriyle değerlendirdi.


ergin ataman anadolu efes real madrid thy euroleague

İlgili Haberler

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Real Madrid'e geçit vermedi

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Real Madrid'e geçit vermedi
Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

En Çok Okunan Haberler