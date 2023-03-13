Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasının erteleme maçında Anadolu Efes, Real Madrid ile karşılaşacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta yarın İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşadı.
Real Madrid ise ligde çıktığı 27 maçın 19'unu kazanırken, 8'inde mağlup oldu.
Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 94-85 yenilmişti.
AVRUPA'DA 795. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 795. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 794 karşılaşmada 451 galibiyet ve 343 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 547. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 546 mücadelenin 294'ünü kazandı, 252'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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