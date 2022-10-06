Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan uyarı: 'Kızılyıldız sert bir takım'

06 Ekim 2022 Perşembe, 17:57

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Yeni bir sezona yine büyük hedeflerle başlıyoruz. İlk hafta maçları her zaman zor ve tehlikelidir. Kızılyıldız takımı değişen kadrosu ile yine iyi basketbol oynayan sert bir takım görüntüsünde. Hücumda top ve alan paylaşımını iyi yapıp, savunma kaynaklı hızlı hücumlarla sonuca giderek sezona galibiyet ile başlamak istiyoruz" dedi.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in yeni sezonundaki ilk maçta yarın TSİ 20:30'da kendi sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.