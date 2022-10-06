Anadolu Efes'te Doğuş Balbay'dan taraftara çağrı!
THY EuroLeague'de yarın kendi evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Balbay, "Yeni sezona kendi seyircimizin önünde başlayacağız. Onların desteğine çok ihtiyacımız var" dedi.
Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, THY EuroLeague'deki Kızılyıldız karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli isim, "Yine uzun bir maratona kendi evimizde Kızılyıldız maçıyla başlıyoruz. Hazırlıklarımız gayet güzel gidiyor. Yeni sezona kendi seyircimizin önünde başlayacağız. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın bizi tüm sezon boyunca destekleyeceğinden eminiz. Güzel bir sinerji ile sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in yeni sezonundaki ilk maçında yarın TSİ 20:30'da kendi evinde Sırp ekip Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
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