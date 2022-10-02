Hakem Mete Kalkavan, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçını izledi!

Süper Lig ekibi Mete Kalkavan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşmasını yerinde takip etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 17:13
Hakem Mete Kalkavan, Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçını izledi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında dev maçta Anadolu Efes ile Galatasaray NEF karşı karşıya gelirken mücadeleyi sürpriz bir isim takip etti.

Süper Lig'de görev yapan hakemlerden biri olan Mete Kalkavan, Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi yerinde takip etti. Tecrübeli hakem üzerini giydiği Anadolu Efes forması ile kameralara yansıdı.

Öte yandan mücadele Anadolu Efes'in, 77-68'lik üstünlüğü ile sona erdi.


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