Sezonun ilk derbisinde Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i mağlup etti!

02 Ekim 2022 Pazar, 15:27

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde Galatasaray Nef tüm hücumlarından eli boş dönerken, Anadolu Efes 9-0'lık bir seriyle öne geçti. Pota altını iyi kullanan lacivert-beyazlı ekip karşısında son dakikalarda skor üretmeye başlayan Galatasaray Nef, arayı kapatsa da ilk çeyreği Anadolu Efes, 15-9 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe peş peşe iki basket bularak başlayan Galatasaray Nef, skoru 2 sayıya kadar düşürdü: 15-13. Ev sahibi ekibin hücumlardan skor üretemeden dönmesini iyi değerlendiren sarı-kırmızılı ekip, Angola'nın üç sayılık basketiyle skoru eşitledi: 18-18. Mola dönüşünde Egemen Güven'in peş peşe basketleriyle skor üstünlüğünü bir kez daha ele geçiren Anadolu Efes, soyunma odasına 38-33 galip durumda gitti.

GALATASARAY NEF ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE MAÇA TUTUNDU

Karşılaşmanın ikinci çeyreğindeki bölümündeki çıkışını üçüncü çeyrekte de sürdüren Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın 26. dakikadaki sayısıyla bir kez daha skoru dengeledi: 46-46. Sarı-kırmızılı ekip, çeyreğin bitimine çok az bir süre kala Morgan'ın basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti ve müsabakanın bu bölümünü 52-51 önde geçti.

Son bölüme hızlı başlayan Anadolu Efes, Beaubois'nın etkili oyunuyla kısa sürede 60-54 öne geçti. Dış atışlarda isabet bulan Galatasaray Nef, Angola ve Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketleriyle tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 65-63. Bitime 1 dakika kala 70-68 öne geçen Anadolu Efes, Micic'in basket faulüyle farkı 5 sayıya (73-68) yükseltti. Galatasaray Nef'in üst üste 2 hücumdan boş dönmesini iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.

Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay tarafından salona getirilirken, mücadeleyi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Çağlar Özkan

Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 21, Bryant 12, Mbaye 10, Zizic 10, Erten Gazi, Egemen Güven 8, Doğuş Balbay, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer

Galatasaray Nef: Caloiaro 2, Ennis 9, Bost 5, Göksenin Köksal 6, Morgan 2, Emir Kabaca 17, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 14, Angola 13, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam

1. Periyot: 15-9

Devre: 38-33

3. Periyot: 51-52