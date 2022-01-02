Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda teknik kadronun ve sporcuların koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda 7 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 cuma ve 1 Ocak 2022 cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan koronavirüs testlerinde 7 oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A takım üyelerimize acil şifalar dileriz" denildi.
MAÇ ERTELENDİ
Öte yandan, Anadolu Efes'in, ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Semt77 Yalovaspor ile oynayacağı pazartesi günkü maçın ertelendiği öğrenildi.
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