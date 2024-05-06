Anadolu Efes - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında kendi evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:38
Anadolu Efes - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol Süper Ligi'nde son hafta heyecanı yaşanıyor.

Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, kendi evinde Serhan Kavut'un ekibi Bursaspor İnfo Yatırım ile karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.

ANADOLU EFES - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes, ligdeki son maçında Darüşşafaka deplasmanından 74-87'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Bursaspor ise deplasmanda karşılaştığı Petkim Spor'u 78-94 mağlup etmişti.


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