Anadolu Efes - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında kendi evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde son hafta heyecanı yaşanıyor.
Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, kendi evinde Serhan Kavut'un ekibi Bursaspor İnfo Yatırım ile karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18:00'de başlayacak.
ANADOLU EFES - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Anadolu Efes, ligdeki son maçında Darüşşafaka deplasmanından 74-87'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Bursaspor ise deplasmanda karşılaştığı Petkim Spor'u 78-94 mağlup etmişti.
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