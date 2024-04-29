Anadolu Efes normal sezonu lider tamamladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 mağlup etti ve normal sezonu lider tamamladı.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 mağlup etti.
Ligde 25. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Darüşşafaka Lassa ise ligde 17. kez mağlup oldu.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Burak Yılmaz
Darüşşafaka Lassa: Adams 4, Abdurrahman 16, Berk Demir 6, Pandi 10, Muhsin Yaşar 5, Tolga Kay 4, Woodard 16, Can Korkmaz 11, Rijad Aydın 2, Bora Yaşar, Eren Has
Anadolu Efes: Larkin 27, Rıdvan Öncel, Clyburn 19, Ercan Osmani 10, Oturu, Bryant 10, Salih Altuntaş 6, Melih Tunca, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı 4, Erkan Yılmaz 4
1. Periyot: 24-28
Devre: 39-48
3. Periyot: 52-65
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