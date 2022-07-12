Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolları ayırdı
THY EuroLeague'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolların ayrıldığını açıkladı.
ABD'li basketbolcu Chris Singleton, Anadolu Efes'ten ayrıldı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 2 sezon üst üste EuroLeague kupasını kazanan takımın parçalarından olan Chris Singleton'a teşekkür edildi.
Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:
"3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Chris Singleton'a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz."
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