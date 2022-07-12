Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolları ayırdı

THY EuroLeague'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 12:01
Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolları ayırdı
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ABD'li basketbolcu Chris Singleton, Anadolu Efes'ten ayrıldı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 2 sezon üst üste EuroLeague kupasını kazanan takımın parçalarından olan Chris Singleton'a teşekkür edildi.

Anadolu Efes'in açıklaması şu şekilde:

"3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Chris Singleton'a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz."


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