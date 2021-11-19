Anadolu Efes coştu!
Euroleague'in 11’inci haftasında Anadolu Efes, sahasında AS Monaco'yu 98-77 yendi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl, Emilio Perez, Seffi Shemmesh
ANADOLU EFES: Larkin 14, Bryant 6, Beaubois 17, Singleton 7, Pleiss 12, Micic 6, Moerman 14, Simon 8, Petrusev 10, Dunston 4
AS MONACO: Lee 18, Andjusic, Diallo 8, Thomas, Motiejunas 21, Bacon 12, Motum 5, James 4, Hall 5, Faye 4, Gray
1’İNCİ PERİYOT: 24-20
İLK YARI: 58-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-61
Turkish Airlines Euroleague'in 11’inci haftasında Anadolu Efes, sahasında AS Monaco'yu 98-77 mağlup ederek 5’inci galibiyetini aldı. Anadolu Efes’te Beaubois 17 sayı üretirken, AS Monaco’da Motiejunas 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
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