Anadolu Efes coştu!

19 Kasım 2021 Cuma, 22:06

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sasa Pukl, Emilio Perez, Seffi Shemmesh

ANADOLU EFES: Larkin 14, Bryant 6, Beaubois 17, Singleton 7, Pleiss 12, Micic 6, Moerman 14, Simon 8, Petrusev 10, Dunston 4

AS MONACO: Lee 18, Andjusic, Diallo 8, Thomas, Motiejunas 21, Bacon 12, Motum 5, James 4, Hall 5, Faye 4, Gray

1’İNCİ PERİYOT: 24-20

İLK YARI: 58-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-61

Turkish Airlines Euroleague'in 11’inci haftasında Anadolu Efes, sahasında AS Monaco'yu 98-77 mağlup ederek 5’inci galibiyetini aldı. Anadolu Efes’te Beaubois 17 sayı üretirken, AS Monaco’da Motiejunas 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.