Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic'in yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:32

Güncelleme: 18.07.2023 - 12:32

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl formasını giydiği Anadolu Efes'ten ayrılan 29 yaşındaki basketbolcuyla çok yıllı sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Vasilije Micic



ANADOLU EFES'TE 2 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Lacivert-beyazlı takımla 2021 ve 2022 yıllarında THY EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Micic, iki kez de Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Sırp oyuncu, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da Sırbistan ile gümüş madalya kazandı.