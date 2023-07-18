Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic'in yeni takımı belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Oklahoma City Thunder, Anadolu Efes ile yolları ayıran Sırp basketbolcu Vasilije Micic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:32
Anadolu Efes'ten ayrılan Vasilije Micic'in yeni takımı belli oldu!
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NBA takımlarından Oklahoma City Thunder, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl formasını giydiği Anadolu Efes'ten ayrılan 29 yaşındaki basketbolcuyla çok yıllı sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Vasilije Micic

ANADOLU EFES'TE 2 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Lacivert-beyazlı takımla 2021 ve 2022 yıllarında THY EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Micic, iki kez de Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Sırp oyuncu, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda da Sırbistan ile gümüş madalya kazandı.


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