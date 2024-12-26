Anadolu Efes, EuroLeague'de Monaco deplasmanında!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:10

Güncelleme: 26.12.2024 - 09:10

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak.

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport, EXXEN ve Bilyoner TV'den yayınlanacak.

Bu sezon THY EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 7. sırada yer aldı.

Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyete sahip Monaco ise ikinci sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, "EuroLeague'de normal sezonun ikinci yarısının ilk maçında çok zorlu ve çekişmeli bir deplasman maçına çıkıyoruz. Rakibimiz yüksek skor kapasitesine sahip birçok oyuncudan oluşan potansiyelli bir takım. Biz mücadeleye hazırız. Maçı kazanma hedefimize ulaşmak için hücum ve savunmada Anadolu Efes oyununu ortaya koyarak hem bireysel hem de takım olarak maksimum çabayı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Jordan Nwoera ise "Monaco'ya çok iyi bir takım ile karşılaşmaya gidiyoruz. İyi yaptığımız şeyleri alışkanlık haline getirirsek ve takım oyununu oynamaya devam edersek galibiyet serimize bir galibiyet daha ekleyebiliriz" dedi.

İKİ TAKIM, 8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Anadolu Efes ile Monaco, EuroLeague'de 8. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 854. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 854. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 853 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 606. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 605 maçın 325'ini kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.