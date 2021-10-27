Anadolu Efes, Euroleague'in 6.haftasında Panathinaikos'a 95-69 kaybetti

27 Ekim 2021 Çarşamba, 22:57

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk oldu.

Atina'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos OPAP 95-69 kazandı.

Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetine almış oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman mücadelenin üçüncü çeyreğinin bitimine 6 dakika kala ikinci teknik faulünü aldı ve oyundan ihraç edildi.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes 6 haftanın ardından sadece Litvanya temsilcisi Zalgiris'in önünde yer alarak sondan ikinci sıraya yerleşti.

Temsilcimiz geçtiğimiz hafta UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup etmişti.

SKOR DAĞILIMLARI VE ÇEYREK SKORLARI

Panathinaikos OPAP: Perry 2, Macon 34, Sant-Roos 13, Evans, Papagiannis 12, Bochoridis 3, Papapetrou 8, Ferrel 2, Kaselakis 2, White 2, Floyd, Nedovic 17

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 16, Bryant 15, Singleton 11, Pleiss 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi 2, Moerman 3, Petrusev 4, Simon

1. Periyot: 22-13

Devre: 52-35

3. Periyot: 78-55