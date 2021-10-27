Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de Basket Landes'i mağlup etti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague'de Basket Landes 83-64 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü hafta maçında Basket Landes’i konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 83-64 kazanarak 2'nci galibiyetini elde etti.
Galatasaray'da Steinberga 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Williams ve Krajisnik de 14 sayıyla mücadele etti. Konuk ekip Landes Basket'te ise Tolo 18 sayı kaydetti.
Galatasaray, gruptaki 5'inci maçında 3 Kasım Çarşamba günü İspanyol ekibi Spar Girona'ya konuk olacak.
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