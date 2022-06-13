Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20:30'da başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı, bugün oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Spor ve Tivibu Spor 2 canlı yayımlayacak.
SERİDE İLK 3 MAÇ
Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.
3 YAPAN KAZANACAK
Sarı-lacivertli takım, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı, 15 Haziran Çarşamba günü yapılacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE: 170. RANDEVU
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 169 karşılaşmada lacivert beyazlı ekip 103 galibiyet ve 66 mağlubiyet elde etti.
İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 146 karşılaşmada Anadolu Efes 87 galibiyet ve Fenerbahçe ise 59 galibiyet aldı.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren play off'larda bugüne kadar 17 kez eşleşirken, Anadolu Efes 17 eşleşmenin 11'inde gülen taraf oldu.
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